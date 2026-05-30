5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗と山中柔太朗が、きょう30日放送の日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園』2時間SP（後7：00〜後8：54）に出演。“相葉トリミング”に挑戦する。【番組カット】ワンちゃんに笑顔を向ける山中柔太朗相葉雅紀は、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を9年前からボランティアでトリミングしてきた。今回、3人が向かった先は、