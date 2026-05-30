日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜後11：30）が、きょう30日に放送される。【番組カット】かわいい！ひつじ姿のなにわ男子・西畑大吾同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、全国各