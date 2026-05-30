【ニューヨーク＝木瀬武】２９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３６３・４９ドル高の５万１０３２・４６ドルとなり、３日連続で最高値を更新した。米マイクロソフトやシスコシステムズなどのＩＴ銘柄が上昇した。ダウ平均の構成銘柄ではないが、ＩＴ大手デル・テクノロジーズが前日に発表した決算内容が好感され、ＡＩ（人工知能）関連銘柄の買い注文につながった。ＩＴ企業の銘柄が多いナ