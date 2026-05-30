俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)の30日放送回には、「まるで空中庭園!?4つの庭がどこからでも眺められる家」が登場する。【住人十色】明るく開放感あふれるリビングダイニング舞台は、東京都中野区。住人（アルジ）は、昨年子どもが誕生したばかりの3人家族。1年前、建築家の夫の設計で新築した自宅は、なぜか家の前に曲がりくねった鉄