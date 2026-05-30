大谷の投手としてのポテンシャルをフィリップス氏は高く評価している(C)Getty Images二刀流スターへの称賛が止まらない。現地時間5月27日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」として先発出場し、6回無安打1失点、7奪三振、5四死球の力投で今季5勝目（2敗）をマーク。打者としても6試合ぶりの9号先頭打者弾を放ち、4-1のチーム勝利に貢献した。【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、