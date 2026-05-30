開幕から支配的な投球を続けている大谷(C)Getty Images「試合を壊さない」大谷の凄み「投手・大谷」の歴史的な快投が続いている。現地時間5月27日に本拠地で行われたロッキーズ戦で先発登板した大谷翔平（ドジャース）は、6回（99球）を、被安打0、7奪三振、与四球4、1失点と好投。四球と死球で得点圏に走者を置いた4回に内野ゴロの間に1点を失ったが、先発投手としてゲームを作った。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“M