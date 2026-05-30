ルーマニアの大統領は、集合住宅にロシアのドローンが墜落し2人が負傷したことを受け、ロシア領事を国外追放すると発表しました。一方、ロシアは関与を否定しています。ルーマニア国防省によりますと、29日にロシアのドローンがウクライナとの国境近くの街にある集合住宅に墜落し、2人が負傷しました。ルーマニアはNATO＝北大西洋条約機構の加盟国で、民間人の負傷者が出たのは初めてとみられます。ルーマニアのダン大統領は、「全