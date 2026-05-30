◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）ダルベックは二塁ベース上でポーカーフェースのまま、ポンポンと手をたたいた。２―２の５回２死二塁。達の２球目・カーブを捉え、右中間を破る適時二塁打を放った。勝ち越し打に「チャンスだったので積極的にいったよ。高めに浮いたカーブをしっかりと捉えることができて感触はよかったです」とクールに語った。４番としての役目を全うし