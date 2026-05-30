中東情勢の余波で白黒パッケージになった「ポテトチップス」がコンビニの店頭に並びました。きのう夜、札幌市内のコンビニエンスストアでは白黒2色パッケージのポテトチップスが販売されました。カルビーは中東情勢の影響で印刷インクなどの調達が不安定になっており、安定供給を最優先とする観点から、今週から順次、商品を切り替えると発表していました。また、菓子メーカー大手の不二家も、取引先に対し、「カントリーマアム」