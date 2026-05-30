２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さん（３５）の最新投稿にフォロワーが沸いた。ヨナさんは日本時間３０日までに自身のインスタグラムを更新。「＃ニューバランス」「＃ニューバランス・フローズン」とコメントし、人気スポーツブランドのＣＭに出演したことを明かした。女優のように演技し、顔アップはまるでＫ‐ＰＯＰアイドルのようだ。現役時代と別人のような姿に