東京女子医大病院の医療事故をめぐり、業務上過失致死の罪に問われた医師2人の裁判で、東京地裁は1人に執行猶予付きの有罪判決、もう1人に無罪を言い渡しました。この裁判は2014年、東京女子医大病院で当時2歳の男の子が鎮静剤「プロポフォール」を長時間にわたって投与され、その後、死亡した医療事故をめぐり、麻酔科医の小谷透被告（66）と福田聡史被告（44）が業務上過失致死の罪に問われたものです。東京地裁はきのう、専門医