◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―７ヤクルト（２９日・楽天モバイル最強）少しでも長くマウンドにいたかった。７回無死一塁。ヤクルト・山野太一投手（２７）はマウンドに歩を進めた池山監督に肩をポンとたたかれて、ゆっくりとベンチへ退いた。ちょうど１００球。「長いイニングを投げることができませんでした…」。両リーグトップの７勝目にも悔しさをのぞかせた。どんな場面でも表情を変えない。今季、山野が掲