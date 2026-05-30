北朝鮮の官製メディアが、幹部たちに向かって「もっと礼儀正しく、もっと謙虚に」と説き始めたという。韓国メディア「サンドタイムズ」の25日付の報道によれば、北朝鮮内閣機関紙「民主朝鮮」は25日、幹部の言葉遣いや態度に苦言を呈し、「住民に高圧的な態度を取るな」「電話で怒鳴るな」「乱暴な言葉を使うな」と細かく指導したという。記事は、まるで企業のコンプライアンス研修である。役職が高くなるほど謙虚であれ、部下を尊