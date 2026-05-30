ニューヨーク証券取引所＝2025年12月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日続伸し、前日比363.49ドル高の5万1032.46ドルで取引を終えた。終値の最高値を3日連続で更新した。米イランの戦闘終結に向けた協議前進への期待から、買い注文が膨らんだ。トランプ米大統領が29日、イランとの合意について最終決定を下すための会議を開くとSNSに投稿。合意への期待を背景に物価