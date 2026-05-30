【ニューヨーク共同】国連は28日「紛争関連の性暴力」の年次報告書を安全保障理事会に提出した。イスラエル当局が軍施設や刑務所などで拘束中のパレスチナ人に性暴力を加えたことを確認したとして、紛争下の性暴力に関与した当事者リストにイスラエル軍と治安部隊を追加した。ウクライナに侵攻するロシアもリストに加えた。イスラエルのダノン国連大使は28日、イスラエルのリスト追加は「政治的決定」だとして、国連事務総長室