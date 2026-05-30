スコットランドの名門セルティックに所属する前田大然は今シーズン序盤、チームとともに精彩を欠いた。だが、シーズン終盤に調子を上げ、国内リーグとスコティシュカップの二冠達成に貢献した。セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』もその活躍ぶりを評価。シーズン採点で８点をつけ、こう称えている。 「数か月前までなら、せいぜい５点もらえればラッキーだった。それが彼の状況の現実だった。しかし、セルティックが