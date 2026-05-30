◇関西学生春季リーグ最終節3回戦立命大13─1同大（2026年5月29日わかさスタジアム京都）3回戦1試合が行われ、春季リーグの全日程が終了した。表彰選手が発表され、最優秀選手は4勝を挙げて優勝に貢献した関大の米沢友翔投手（4年）が選ばれた。