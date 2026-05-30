リアライズシリウスは皐月賞2着から逆転戴冠を狙う。この日は僚馬アウダーシアと同じく、キビキビした脚さばきで坂路を駆け上がった。展開の鍵を握る一頭。手塚久師は「1角までの入りがスムーズになるといいですけどね」と理想の運びを思い描く。舞台は新馬、共同通信杯Vと2戦2勝の東京。コース替わりは歓迎だ。