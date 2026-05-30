◇IBF世界フライ級タイトルマッチ王者・矢吹正道《12回戦》同級3位レネ・カリスト（2026年6月6日愛知県国際展示場）王者の矢吹が29日、名古屋市内で練習を公開し、4Rのスパーリングで万全な仕上がりをアピールした。「調整は順調。試合の内容で、今後の道が決まってくる。後半にKOしたい」。開催の可否で揺れた今大会。提携していたLUSH社が資金難で離れ、愛知大会の実施も危ぶまれた渦中で、主催者の亀田興毅氏から直