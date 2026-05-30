【ワシントン、テヘラン共同】トランプ米大統領は29日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について最終判断するため、ホワイトハウスのシチュエーション・ルーム（作戦司令室）で会議を開いた。SNSで明らかにした。米政府関係者によると、60日間の停戦延長とイラン核問題の協議開始を目的とする覚書締結で暫定合意しており、トランプ氏の承認待ちとなっている。イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の開放や、イラン核問題の取り扱