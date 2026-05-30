◇交流戦巨人4―2日本ハム（2026年5月29日エスコンF）野村イズム継承者が激突した。巨人・橋上監督代行はヤクルトの選手、楽天のコーチとして故野村克也監督の指導を受けた。同じく、敵将の新庄監督も阪神の現役時代に野村氏の下でプレー。“門下生対決”の初戦を制し「1戦目を取ったので、なんとか3連戦を勝ち越せるように頑張りたい」と笑った。阪神に在籍した00年に、1年だけ渡米前の新庄監督と現役でともにプレー。