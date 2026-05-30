◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）７年分の思いを雄たけびに込めた。託された場面を意気に感じ、巨人・田中瑛斗投手（２６）が必死に腕を振った。２番手で圧巻の３人斬り。日本ハム戦で完璧な仕事を果たし「気持ちを入れていた。それが出ました」。かつての本拠地で絶叫した。全てが燃えるシチュエーションだった。本来は「７回の男」だが、この日は２点リードの６回にリリ