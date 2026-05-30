バレーボール男子日本代表の高橋藍（24）がポーランド1部の強豪ルブリンへ移籍すると29日にマネジメント会社が発表した。イタリア1部モンツァから24年にSVリーグのサントリーに加入して2季プレー。再び海外に挑戦する。「この挑戦を選んだ一番の理由は、日本代表として五輪で金メダルを獲るという目標を達成するためです。新たな環境の中で、自分をさらに磨いていきたい」などとコメントした。