ジャスティンビスタは昨年暮れのホープフルS8着以来、5カ月ぶりの実戦となる。金曜朝は角馬場から坂路へ。吉岡師は「調教でできることは全てやりました。体重は前走（516キロ）くらいで出せそう」とうなずく。「前走は気難しい面を見せた。今朝は落ち着いていたし、当日のメンタルが大事ですね」と本番を見据えた。