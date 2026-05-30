過去10年で傾向を探る。☆ステップ皐月賞組【7・10・6・76】が圧倒的。特に1〜3着なら5勝、2着9回と信頼度は増す。他に勝ち馬が出ているのは京都新聞杯組と毎日杯組。青葉賞組は【0・0・2・18】、プリンシパルSは【0・0・1・9】、スプリングS組は【0・0・0・2】と振るわない。☆人気1番人気は【2・3・2・3】、2番人気は【1・3・1・5】、3番人気は【2・3・0・5】、4番人気は【2・1・0・7】。頭は人気馬から。☆騎手乗