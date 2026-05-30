◇交流戦巨人4―2日本ハム（2026年5月29日エスコンF）巨人・田中瑛が4―2の6回に2番手で登板。カストロ、レイエス、万波のクリーンアップを3者凡退に締めて大きく吠えた。24年オフの現役ドラフトでの移籍後、古巣相手に初登板。「今日（29日）は抑えさせてもらおうと。それも恩返しの一つかなと思って、そういう気持ちで投げました」と振り返った。