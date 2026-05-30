ダービー前日のメイン競走は、同世代のスプリンターがスピードを競う葵S（京都11R）。AIは距離実績が豊富なタマモイカロスで勝負する。1200メートルでは【2・3・0・0】とパーフェクト連対。2勝はいずれもオープン（福島2歳S、マーガレットS）と中身も濃い。1400メートルの前走ファルコンSは6着止まりも、大外17番枠から終始、馬群の外を回らされるロスの大きい競馬。イン有利のトラックバイアスにも泣いた。得意距離に戻って巻き