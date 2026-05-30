短期免許を取得して騎乗しているフランシスコ・ゴンサルベス（36）、マイケル・ディー（30）がダービー初騎乗。共に人気薄、腕が鳴る大一番だ。ダービーマスターが日本でも腕を振るう。ブラジル出身のゴンサルベスはエムズビギンと初コンビ。19歳だった09年、地元ブラジルのダービーパウリスタ大賞を制覇。「あの時、馬の上で喜び過ぎて3日間の騎乗停止を受けてしまったんだよ（笑い）」と自身G1初勝利を振り返った。11年に