パントルナイーフは坂路からダートコースを半周。程よい気合乗りで好気配を漂わせた。木村師は「追い切った後も特にトラブルはありません。元気に過ごしてくれているのが何よりです」と報告した。1週前追いに騎乗したルメールも「フレッシュな状態でダービーに行ける」と手応え。巻き返せる雰囲気が漂っている。