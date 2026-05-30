フォルテアンジェロは追い切った後も順調そのもの。上原佑師は「（木曜は）速い時計が出ましたが、反動はなくいい状態を維持できています」と報告した。皐月賞（5着）で初コンビを組んだ荻野極とコンビ継続で大舞台へと向かう。鞍上は「イメージより成長曲線がグンと上がっている」と相棒の充実ぶりを実感していた。