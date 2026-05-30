きのう、名古屋市で85歳の男が運転するマイクロバスが歩行者をはね、男女2人が死亡しました。警察などによりますと、きのう午後5時半ごろ、名古屋市南区の交差点で、横断歩道を渡っていた男女2人がマイクロバスにはねられました。はねられたのは、名古屋市南区の会社員・大石有記さん（36）と千種区に住む職業不詳の田中新さん（35）で、死亡が確認されました。記者「マイクロバスが警察署に運び込まれます。前方部分、かなりの損