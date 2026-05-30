兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、公開手配中の男とみられる人物が遺体発見のおよそ30分前に現場近くの防犯カメラに写っていたことが分かりました。黒地に白のラインが入ったズボンをはいた男が歩いていきます。田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が自宅で遺体で発見された今月19日の午前に、たつの市内に設置された防犯カメラに写っていたもので、男は指名手配中の大山賢二容疑者（42）とみられます。男は30分