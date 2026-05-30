お久しぶりです、エクアです。ダービーなのでX（＠equa＿vtuber）から出てきました。はじめましての方はXのアカウントを見てください。直近の牡馬3冠馬コントレイルは、今年3歳がファーストクロップ。2歳時の産駒成績（JRA20勝）は並の種牡馬なら合格でしょうが、初年度種付け料1200万円でディープインパクトの後継候補という期待度からすればもうひと声。しかし、ここに来て状況は一変します。4月にゴーイントゥスカイが青葉