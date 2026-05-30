仲間由紀恵演じる千佳子が退院し、今週の患者役はシソンヌのじろう。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第9週「看病婦とアメ」（演出：橋本万葉）はりん（見上愛）と直美（上坂樹里）が患者の自宅に看病に行く。だがこれは時間外労働。業務とは関係ないイレギュラーな行為であった。 参考：『風、薫る』“ゆき”中井友望の涙が訴える命の尊さ“付かず離れず”の直美×寛太も気になる 患者・康介（じろう）はフユ（猫背椿