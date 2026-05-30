ノーベル文学賞作家ハン・ガンの代表作『すべての、白いものたちの』（斎藤真理子訳／河出書房新社刊）のオーディオブックが、Amazonオーディブル（以下、Audible）より5月28日に配信開始された。 【画像】『すべての、白いものたちの』のAudibleを三浦透子が担当 朗読を担当するのは、俳優・歌手として活動する三浦透子。朝鮮半島とワルシャワの街をつなぐ65の物語で構成された本作を、三浦の声と呼吸に