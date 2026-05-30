◎今季初昇格したヤクルト・塩見について、池山監督は「みんなからは“よくダービーの前に上がってきたな”って」。本拠地での1番スタメン出場時はJRAの「G1ファンファーレ」に乗って登場する32歳が、日本ダービー前に帰ってきました。◎30日の日本ハム戦（エスコン）で今季初先発する巨人・西舘は北海道の印象を聞かれると「寒いです」と即答。岩手出身でも北海道の寒さは別格みたいです。◎西武・桑原は、自主トレも一緒に