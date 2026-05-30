過去8年で傾向を探る。☆前走距離今回と同じ1200メートル組【4・2・6・39】が中心だが、連対、複勝率なら1600メートル組【1・2・1・11】が優勢に立つ。1400メートル組は【3・5・0・60】。☆前走クラスオープン競走組【5・5・3・41】の成績がいい。重賞組は【2・3・1・36】。1勝クラス組は【1・1・3・31】でやや落ちる。☆人気1番人気【3・0・1・4】こそ勝率は高いが、2番人気は【0・2・1・5】、3番人気は【0・1・0・