◇交流戦西武13―4DeNA（2026年5月29日ベルーナＤ）西武・桑原将志外野手（32）が29日、DeNA戦の3回に右翼線に決勝の適時三塁打を放った。昨オフにFAで移籍した古巣との初対戦で“恩返し”の2安打3出塁で、16安打13得点の大勝に貢献した。チームは球団史上初の交流戦開幕3連勝（引き分け挟む）を含む5連勝で、リーグ優勝した18年以来、8年ぶりに両リーグ最速の30勝に到達。過去12度のうち、11度優勝しておりV確率は92％だ