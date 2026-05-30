エムズビギンは角馬場からCWコースを半周した。「体重はマイナスになるかもしれないけどカイ食いは安定してます。イレ込む馬でもないので」と友道師。大外18番については「内でごちゃごちゃするよりいいかな。周りも見られるし、リズム良く運びたい」と前向きに語った。7年連続ダービー参戦の厩舎が底力を見せる。