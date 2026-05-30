バステールは角馬場からCWコースを軽快に駆け抜けた。斉藤崇師は「いつもの調整パターンで変わりなく来ている」と順調さをアピール。前走皐月賞は後方からの競馬で11着だった。「前走はパドックからゲート裏までテンションが高かった。今回もスタンド前の発走。落ち着いてゲートインできれば」とポイントを挙げた。