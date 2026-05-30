短期免許を取得して騎乗しているフランシスコ・ゴンサルベス（36）、マイケル・ディー（30）がダービー初騎乗。共に人気薄、腕が鳴る大一番だ。2度目の来日でビッグチャンスをつかんだ。ニュージーランド出身のマイケル・ディーはコンビ2戦2勝メイショウハチコウとのコンビ。大一番へ向け「オーナーが乗せてくれることに感謝しています。ずっとコンビを組んでいるので、結果が出ればよりエキサイトできる。結果で返せるように