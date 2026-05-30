アスクエジンバラは金曜朝も岩田康を背にCWコースへ。鞍上は「不安材料は全くない。やることはやったし、あとは最高の結果を出すだけ。100％（の仕上がりに）に持って来られた」と自信の笑みを浮かべた。17日のレースで落馬し、右鎖骨を骨折するも鉄人級の速さで復帰。「能力を引き出したい」と熱く語った。