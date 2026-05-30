◇交流戦楽天2―7ヤクルト（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）今季初先発の楽天・岸が5回8安打3失点の粘投も今季初黒星を喫し、20年連続勝利はお預けとなった。0─1の4回1死二塁で内山に2ランを被弾。「チェンジアップをチョイスしたことを後悔しているし、落ち切らなかった」と悔やんだ。三木監督は同じ「野村門下生」の池山監督との初対決に敗れ、18年以来8年ぶりの交流戦開幕4連敗で借金11。「切り替えは簡