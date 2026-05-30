皐月賞10着から参戦するマテンロウゲイルは金曜朝、角馬場で体をほぐした。野中師は「予定通りの調整。追い切り後も変わらず順調です」と笑顔を見せる。前走はスタートのタイミングが合わず、力を出し切れなかった。「スムーズさを欠いたけど最後は脚を使ったからね。広い東京で力を出し切れば」と巻き返しを狙う。