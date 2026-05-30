◇交流戦ヤクルト7−2楽天（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）ヤクルトのドラフト1位・松下が、1軍初昇格で即「6番・三塁」で先発出場しマルチ安打をマークした。2回の初打席で岸の初球を左翼線二塁打しプロ初安打。8回は左前打し4打数2安打と打線を活気づけた。持ち味の積極的な打撃を見せ「デビューにしては、よくできたかなと思う」と振り返った。神奈川県出身だが、小学生の時に観戦に訪れ、当時オリックス