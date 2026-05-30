中2週で臨むコンジェスタスは角馬場から坂路を駆け上がった後、ゲートを確認した。高野師は「とてもいい雰囲気でこられて、ひと安心ですね」と笑みを浮かべる。調教後発表の馬体重は増減なし。「新馬戦の時はまだまだな感じだったけど、いい体つきになっている。あとはジョッキーに委ねます」と西村淳に託した。