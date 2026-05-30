女優の綾瀬はるか（41）とお笑いコンビの千鳥の大悟（46）が29日、都内でダブル主演映画「箱の中の羊」（監督是枝裕和）の初日舞台あいさつに登壇した。23日に閉幕した第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出され、大悟は俳優として堂々のカンヌデビュー。緊張の分水嶺（ぶんすいれい）としていた妻役の綾瀬のエスコートも無難にこなし、綾瀬は「ちゃんとピョコンと手を出してくれて安心感がありました」と振り返