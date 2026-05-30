ニンニン、忍者後藤が府中に突撃じゃ。数多くある予想ファクターの中から展開面にスポットを当てて勝ち馬を導く「展開王」。今週は“ダービー拡大版”でお届け。東京本社・後藤光志（30）が担当する。木曜に東京競馬場を訪れ、芝コースの状態を念入りに確認した。芝2400メートルの戦国絵巻。最後の直線で伸びるのは内か、外か。激しい叩き合いに思いをはせ、今の馬場状態にぴったり合いそうなあの馬に本命を託した。先週のオー