日曜の府中市の予報は晴れ、降水確率0％、予想最高気温31度。雨の心配はなく良馬場が確実だが、5月としては異例の真夏日となる見込みで暑さへの対応が鍵になりそう。芝は今週からB→Cコースに変更。傷みが目立っていた内側がほぼカバーされることで例年、先行有利の傾向に変わっている。