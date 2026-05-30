◇交流戦ロッテ0―1阪神（2026年5月29日ZOZOマリン）ロッテは打線がわずか3安打と沈黙、0―1の9回2死一、二塁のチャンスにもあと一本が出なかった。今季7度目の零敗で連勝は3でストップし、交流戦初黒星で借金2に逆戻りした。サブロー監督は相手先発の高橋を打ちあぐんだ打線について「良い投手が来たら、まだまだひよっこばっかり」と厳しく指摘。6回1失点ながら4回までに96球を要した先発の田中についても「リズムが悪